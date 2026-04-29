ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಮೂಲ್ಕಿ: ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ವಾನುಮತದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುರಾಜ್ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂಗಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟೆಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತಾಗಲು ಎಲ್ಲಾ 7 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುದೇಶ್ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸಂತೆ ಕರ ವಸೂಲಿಯನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಏಲಂ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಲಂ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು, ಮುಖ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಹಿತ ಬ್ಯಾನರ್ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪದ್ಮಲತಾ ರಾವ್, ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಸಂತಾಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಲೋಕಯ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಪ್ರಣೀಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಯಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-29-273818447</p>