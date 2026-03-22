ಕೊಳ್ತಿಗೆ: ಜೋಡಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ಪುತ್ತೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಾಗಿ ಆನೆ ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಡಾನೆಗಳೆರಡು ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಬರಾಜೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಉಬರಾಜೆಯ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೃಷಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಬಳಿಕ ಅವಿನಾಶ್ ಎಂಬುವರ ತೋಟದಿಂದಾಗಿ ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗದೆ ಇರುವ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಆನೆಗುಂಡಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ನಿರಂತರ ವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನೆಗುಂಡಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಜರಾಜೆಯಿಂದ ಕೋರಿಕ್ಕಾರ್ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಕಿ.ಮೀ. ಆನೆ ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ