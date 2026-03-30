ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಟ

ಮಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಾಹಿತಿ ರೋನಾಲ್ಡ್ ರೋಚ್ (ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ), ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ರಾಮದಾಸ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಖೇಳ ಕಲಾವಿದ ಸೈರು (ಮುರಳೀಧರ) ಪುತ್ತು ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕವಿ ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ ಅವರ 'ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್' ಕೃತಿ, ಲೇಖನ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಅವರ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸರ್ಕಸ್' ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಅವರ 'ಫಿತುರಿ' ಕೃತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಕಿಂ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, 'ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ₹ 50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ₹ 25 ಸಾವಿರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ಯಾವರ ಚರ್ಚ್ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಏ.29ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಲಿಯಾಸ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.