ಕೊರಮೇರು: ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ, ಟ್ರೇಲರ್ ಸಹ ಚಾಲಕ ಗಾಯ

ನೆಲ್ಯಾಡಿ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಸಮೀಪ ಕೊರ ಮೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಟ್ರೇಲರ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಲಾರಿಯ ಸಹ ಚಾಲಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸೀಬಿನಕೆರೆ ನಿವಾಸಿ ಶೇಖ್ ಬುಡನ್ ಗಾಯಗೊಂಡವರು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರೆಂಜದಕಟ್ಟೆ ನಿವಾಸಿ ಆರ್.ಎ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದು, ಶೇಖ್ ಬುಡನ್ ಸಹಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಹಾಸನದಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊರಮೇರು ಬಳಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಟ್ರೇಲರನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟೈರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಹ ಚಾಲಕ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದ, ಮಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಂಜನ್ ಎಂಬುವರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಶೇಖ್ ಬುಡಾನ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೂ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶೇಖ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>