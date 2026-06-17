ಕೊಯಿಲದ ಗೋಳಿತ್ತಡಿ-ಸಬಳೂರು-ಕುದುಲೂರು ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದಲೇ ದುರಸ್ತಿ

<p>ಕೊಯಿಲ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಯಿಲದ ಗೋಳಿ ತ್ತಡಿ-ಸಬಳೂರು-ಕುದುಲೂರು ರಸ್ತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕ ರಣ ಆಗದೆ ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಊರ ನಾಗರಿಕರು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಡಾಂಬರು ಸರಬರಾಜು ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಾವೇ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜೆಸಿಬಿ, ಹಿಟಾಚಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ, ಚರಂಡಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚಿದರು.</p>.<p>ಗೋಳಿತ್ತಡಿಯಿಂದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ಸಬಳೂರು ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರದ ವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 3.5 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಚಿದಾನಂದ ಪಾನ್ಯಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರಮದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸುಪ್ರಿತ್ ರೈ ಕೊಯಿಲ, ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾನಡ್ಕ, ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ತಿಮರೆಗುಡ್ಡೆ, ರವೀಂದ್ರ ಸಂಕೇಶ, ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಗೋಳಿತ್ತಡಿ, ಲತೀಫ್ ನೆಲ್ಯೊಟ್ಟು, ಗಣೇಶ್ ಎರ್ಮಡ್ಕ, ಭವಾನಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಪರಂಗಾಜೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಏಣಿತಡ್ಕ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಸಬಳೂರು, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಬಳೂರು, ನಾಗೇಶ್ ಕಡೆಂಬ್ಯಾಲ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕಡೆಂಬ್ಯಾಲ್, ಶೇಖರ ಗೌಡ ಕೊಲ್ಯ, ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಡೆಂಬ್ಯಾಲ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪಟ್ಟೆದಮೂಲೆ, ಸದಾನಂದ ಕೊಲ್ಯ, ಸಚಿನ್ ಏಣಿತಡ್ಕ, ಪುನಿತ್, ದಯಾನಂದ, ಮೋಹನ ಬುಡಲೂರು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುದುಲೂರು, ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕುದಲೂರು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನೆಲ್ಯೊಟ್ಟು, ಪ್ರಸನ್ನ ಸಬಳೂರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-29-1710544525</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>