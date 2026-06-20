ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಇಂದು

<p>ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ: ಇಲ್ಲಿನ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 20ರಂದು ದೇವರ ಹೊರಾಂಗಣ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿಯ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳು ಕೊನೆಯಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ದಿನ ದೇವರ ಉತ್ಸವಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿಯ ದಿನ ಉತ್ಸವಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ: ಬಳಿಕ ದೇವಳದ ಪುರುಷರಾಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ. ದೇವರ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವದ ದಿನ ದೇವಳಕ್ಕೆ ದೇವರಗದ್ದೆಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಂದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಗುರುವಾರ ದೇವಳದಿಂದ ದೇವರಗದ್ದೆಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿರುದಾವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ದೇವರು ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉತ್ಸವಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಪುರುಷರಾಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ವಾರಾಂತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯ ದಿನವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-504600993</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>