ಕುಕ್ಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

<p>ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ: ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ₹ 604.65 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 19 ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಇಂಜಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ: ದೇವಳದ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿ ₹ 32 ಕೋಟಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೂತನ ಯಾಗಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ 1 ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 5 ಕೋಟಿ, ಯಾಗಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 5.50 ಕೋಟಿ, ನೂತನ ಯಾಗಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ 3ಕ್ಕೆ ₹ 5.90 ಕೋಟಿ, ದೇವಳದ ಇಂಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್ 1, 2, 3ಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹ 60 ಕೋಟಿ, ಇಂಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮೆಟರಿ ಕಟ್ಟಡ ಬ್ಲಾಕ್ 1, ಬ್ಲಾಕ್ 2 ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹ 50 ಕೋಟಿ, ಇಂಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ‘ಸಿ’ ಗ್ರೂಪ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್ 1, 2, 3ಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹ 10.75 ಕೋಟಿ, ಇಂಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ‘ಡಿ’ ಗ್ರೂಪ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್ 1, 2, 3ಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹ 9.25 ಕೋಟಿ, ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 77.25 ಕೋಟಿ, ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಥಬೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹47.50 ಕೋಟಿ, ದೇವಳದ ರಥಬೀದಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಒಳಗೊಂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 82 ಕೋಟಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ತುಳಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ₹ 9.50 ಕೋಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-29-2130828148</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>