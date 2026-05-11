ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹167 ಕೋಟಿ

<p><strong>ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ):</strong> ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಆಧೀನದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯವು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹167.89 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. 2025 ಏ.1ರಿಂದ 2026 ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗಿನ ಆದಾಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ₹ 85.20 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>2024-2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹155.95 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ₹12 ಕೋಟಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ 15ನೇ ವರ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಕೆ ಸೇವೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ, ಬಡ್ಡಿ, ಛತ್ರಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತೋಟದಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ.</p>