ಕುಕ್ಕೆ: ಬಿಸು ರಥೋತ್ಸವ

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಹತೋಭಾರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಶಿಷ್ಠ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸು ಕಣಿ ಮತ್ತು ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕುಕ್ಕೆ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸು ಕಣಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬಿಸು ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಗಿನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾಧಿಗಳು ಉತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯಿತು.

ಮುಂಜಾನೆ ದೇವಳದ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸು ಕಣಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಸುಕಣಿ ದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಹೊರಾಂಗಣ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಚಿಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ