ಮಂಗಳೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಶನಿವಾರದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಜೊಮ್ಯಾಟೊದಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ 'ಸೀಮಿತ' ಖಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೋಕುಲ್ ವೆಜ್ ಮಾಲೀಕ ವಿಠ್ಠಲ ರೈ, 'ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಹೇಗೋ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆವು. ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, 'ಸಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸರಬರಾಜಾಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಮಸ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು.