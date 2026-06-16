ಮಂಗಳೂರು: ನೆರೆ–ಕರೆಯಿಂದ ಬರುವ ಚರಂಡಿ ನೀರಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಅತ್ತಾವರ ಮತ್ತು ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನಗರ ಮಧ್ಯದ ಜೆಪ್ಪು ವಾರ್ಡ್ನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದ ಛಾಯೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಕೊಚ್ಚೆಗುಂಡಿಯಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಬೇಸರ. ಬಹಳ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿನ ಮಜಿಲ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಚರಂಡಿ, ತೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದ ನುಗ್ಗುವ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಸುರಿದ ಮೊದಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಜಿಲದ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಆಚೆ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಮಾಯಾ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ‘ನಾನು ಎಂದಿನಂತೆ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೀರು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಲು ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು. ಹೇಗೋ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದೆ. ಬಿದ್ದರೂ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಚಾವಾದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಭಾಗದ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಗಲೀಜು ನೀರು ಆಗಾಗ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ದುರ್ವಾಸನೆ ಸಹಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಮರುದಿನವೂ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ತುಂಬಿತ್ತು. ಕೊಳಕು ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು. ಗಟಾರ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರ ದೇಹ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕಾರುಗಳಂಥ ವಾಹನಗಳೇ ಮೋರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಪಾಯ ಅರಿತು ನಾವೇ ಸರಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಂದಿಗುಡ್ಡ, ಕಂಕನಾಡಿ, ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಗೋರಿಗುಡ್ಡ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ನಗರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ನೀರು ಜೆಪ್ಪು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಜಿಲ ಭಾಗ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಇದ್ದ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹ 43 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 1966 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿದೆ. ವೆಟ್ವೆಲ್ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. </p>.<div><blockquote>ಕುಡುಪಾಡಿ ರಸ್ತೆ 15 ಅಡಿ ಅಗಲವಿದ್ದದ್ದು 30 ಅಡಿ ಆಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯ</span></div>.<p><strong>ವಾರ್ಡ್ ವಿಶೇಷ</strong> </p><p> ಜೆಪ್ಪು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ನಗರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತುಂಬಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಬದುಕು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಕುಡುಪಾಡಿ ಮಸೀದಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್’ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>