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ಮಂಗಳೂರು: ನೆರೆ–ಕರೆಯಿಂದ ಬರುವ ಚರಂಡಿ ನೀರಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ, ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಮಳೆನೀರು, ಚರಂಡಿ ದುರ್ವಾಸನೆ – ದೂರು
ಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 7:59 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 7:59 IST
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ವಾಪಸ್ ತುಂಬಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಫಕ್ರುದ್ಧೀನ್ ಎಚ್‌
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ವಾಪಸ್ ತುಂಬಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಫಕ್ರುದ್ಧೀನ್ ಎಚ್‌
ಕುಡುಪಾಡಿ ರಸ್ತೆ 15 ಅಡಿ ಅಗಲವಿದ್ದದ್ದು 30 ಅಡಿ ಆಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ.
ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯ
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