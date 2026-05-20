<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ವಿರೋಧಿಸಿ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ನೀಡಿರುವ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳು ಬುಧವಾರ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ.</p><p>ಬಂದ್ ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳಾದ ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಗಣೇಶ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಸಿಟಿ ಡ್ರಗ್ ಹೌಸ್, ಮೆಡ್ ಕೇರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಳಿಗೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. </p><p>ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 12ರಿಂದ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 12 ರವರೆಗೆ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದವು.</p><p>ಅಪೊಲೊ ಫಾರ್ಮಸಿ, ಮೆಡ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನೌಷಧ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಈ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.</p>