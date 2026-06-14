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ಮಂಗಳೂರು| ಸ್ವರುಣ್ ಸ್ಮರಣೆಯ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ನಾಟ್ಯರಸದ ರಂಜನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 15:49 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 15:49 IST
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ಅನನ್ಯಾ ಕುಂಡಂತಾಯ ಮತ್ತು ಶರಧಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪದವರ್ಣ

ಅನನ್ಯಾ ಕುಂಡಂತಾಯ ಮತ್ತು ಶರಧಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪದವರ್ಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

Danceprogram

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