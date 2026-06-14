ಮಂಗಳೂರು| ಸ್ವರುಣ್ ಸ್ಮರಣೆಯ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ನಾಟ್ಯರಸದ ರಂಜನೆ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಭಾವದ ಲೇಪವುಣಿಸಿ ಶಿವನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಬ್ಬರ ಅಮೋಘ ನೃತ್ಯವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ ಕಲಾವಿದೆಯರು ನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯರನ್ನು ಭಾವಪರವಶರನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಲಾರಿಪು ಮತ್ತು ದೇವಿ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೂ ತಲೆದೂಗಿದರು. </p>.<p>ನಗರದ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಭಾನುವಾರ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನೃತ್ಯಪಟು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸ್ವರುಣ್ ಸ್ಮರಣೆಯ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಳೆಯಿಂದ ತಂಪಾಗಿದ್ದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ರಸಾಸ್ವಾದ ಉಣಿಸಿತು. </p>.<p>ಶುಭಾಮಣಿ ಶೇಖರ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ, ಪೊನ್ನಯ್ಯ ಪಿಳ್ಳೆ ಅವರ ‘ಮೋಹಮನ ಎನ್ ವೀದಿಲ್’ ಎಂಬ ಪದವರ್ಣವನ್ನು ಅನನ್ಯಾ ಕುಂಡಂತಾಯ ಮತ್ತು ಶರಧಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ತಿರುವಾರೂರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಕೃತಿಯ ಮೂಲದ್ರವ್ಯ. ಶಿವನ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣದ ಪ್ರಖರತೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ದವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಾಮಿಯೆದರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಭೈರವಿ ರಾಗದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಡಿಬಂದಿತು. ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರದೂ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನರ್ತನವಾಡುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳದ ಅಲಾರಿಪುವನ್ನು ಸಿಂಚನಾ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ವಸಂತ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಲಸುತೇ ಶಿವಸಹಿತೇ ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಅಮೃತಾ ವಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಅಯನಾ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಸಿಂಚನಾ ಕುಲಾಲ್, ಶಾರ್ವಣಿ ಮಯ್ಯ, ಮೋಕ್ಷಾ ಉಲ್ಲಾಲ್, ಶ್ರೀಕರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, ನಮನಶ್ರೀ, ರಮ್ಯಾ ತುಂಗ, ಕೃತಿ, ಸಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಣೈ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಕ್ಯಾ. ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಶಾರದಾಮಣಿ ಶೇಖರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>