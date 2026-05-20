ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸೆಳೆಯಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅದೇ ದಿನ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಸಮೀಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತಾ ಗಬೇಕು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ.ತ್ರಿಲೋಕಚಂದ್ರ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗು (ಕ್ರೂಸ್) ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಎನ್ಎಂಪಿಎ), ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದರಿಗೆ ಬರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವಲಸೆ (ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್) ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕ್ರೂಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಋತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗುಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜಕರ ಜೊತೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯಲು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತ್ರಿಲೋಕಚಂದ್ರ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್.ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ., ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ 'ಕಡಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಸ್ತೇಜ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 3ರಂದು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಒಳನೋಟ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-28-199919444</p>