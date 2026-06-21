ಕಥಾಬಿಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ‘ಅದಿತಿ’ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ನಗರದ ಕಥಾಬಿಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ‘ಅದಿತಿ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಧೂಳೀಪಟ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಿ.ವಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸುನೀತಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘50ರಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ನಾನು ‘ಬದಲಾಗದವರು’ ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎಐ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದುದೇ ಈ ಚಿತ್ರ’ ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಂಧ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯವೈಭವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುನೀತಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಹರೀಶ್ ರೈ, ರೇಮಂಡ್ ತಾಕೊಡೆ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-29-1993288121</p>