ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಬಲರಾಮ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಾಳೆ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಪಿವಿಎಸ್ ಕಲಾಕುಂಜದ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ–ಬಲರಾಮ ರಥಯಾತ್ರೆ ಏ.19ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಣಾಕಾರ ರಾಮದಾಸ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.15ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಗಾರ ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಮಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರತಿಯನ್ನು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲು ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ತಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ 9ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಮ ಹೋಮದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಲೋಕದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಹೋಮದ ನಂತರ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 8.15ಕ್ಕೆ ಶಯನ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ವಿವರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ–ಬಲರಾಮರನ್ನು ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಡಲಿರುವ ರಥ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಜೈಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಪೈರ್ ಮಾಲ್, ಕೊಡಿಯಾಲ್ಗುತ್ತು, ಕಪುಚಿನ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಸ್ಕಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸನಂದನ ದಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕ ಸುಂದರ ಗೌರ ದಾನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-51-1570761938</p>