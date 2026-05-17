27 ಕೋಣಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಮಂಗಳೂರು: ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಐಷರ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಕನಾಡಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 27 ಕೋಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಯ್ಯದ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಲಿ (28), ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಮಾಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಟ್ಟೂರು ಅಡವಿಯ ಅರುಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಾವಳಿ (32), ಸುನೀಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಜಾವಳಿ (24) ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸಿಕೇರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದೇವರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಗೌಡ (46) ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 166ರಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಗಸ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಬಳಿಯ ಇಂಡಿಯಾನ ಸಭಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಐಷರ್ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 27 ಕೋಣಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೋಣಗಳನ್ನು ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಕೇರಳದ ತಳಿಪರಂಬು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸಾ ತಡೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಗೋ ಶಾಲೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಗೆ ಮೂಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>