ಆಪತ್ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸಿಗದ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ

<p><em>ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಮಂಗಳೂರು: ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 'ಆಪತ್ ಮಿತ್ರರು' ರಕ್ಷಣಾ ಕಿಟ್ಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಿಟ್ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾಹುತ, ಅಪಘಾತದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಪತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಯುವ ಜನರು ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು 2023ರಲ್ಲಿ 'ಆಪತ್ ಮಿತ್ರ' ಎಂಬ 15 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದವರು ತುರ್ತು ಕರೆ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾ ಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,500 ಮಂದಿ ಆಪತ್ ಮಿತ್ರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 300 ಮಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಇದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಉದ್ಯೋಗ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ತರಬೇತಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ 70 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯರಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು.</p>.<p>'ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದ ಸಂದರ್ಭ, ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆಪತ್ ಮಿತ್ರ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಕಿಟ್ಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಿಟ್ ದೊರೆತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶೌರ್ಯ ತಂಡದ ಅವಿನಾಶ್ ಭಿಡೆ.</p>.<p>'ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಗ್, ನೀರಿನಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಟಾರ್ಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 18 ಬಗೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಆಪತ್ ಮಿತ್ರರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನಾವು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೊಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗೌರವಧನ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಪತ್ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>