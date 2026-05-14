ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಧನ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಐಸಿವೈಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಡಯೊಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಅಪೆಕ್ಸ್ ರನ್' ಮುಂಜಾನೆ ಎಳೆಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿತು.

ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ ದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕ ಫಾ.ಬೊನವೆಂಜರ್ ನಜರೆತ್, ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತದ ವಿಕಾರ್ ಜನರಲ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು.

ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಉತ್ತೇಜಲು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಓಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು. ಪುರುಷರ 5 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಮೊದಲಿಗರಾದರು. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿತು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಸರೋಜಂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ 10 ಕಿಮೀ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಜಿ.ಎಲ್ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ರವಿ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಕಿಮೀ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್ ಪ್ರಥಮ, ಜಸ್ಮಿತಾ ಕೊಡೆಂಕೇರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಓಟದ ಸಂಯೋಜಕ ಕ್ಲೈಡ್ ಡಿಸೋಜ ವಂದಿಸಿದರು. ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ