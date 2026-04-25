ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಸಜೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐವರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ (ತ್ವರಿತ ಗತಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ–1) ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮೋಹನ ಜೆ.ಎಸ್. ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ವಸಂತ ಬಾಳ ನಡುವೆ ವಾಹನ ಸಾಗಲು ಜಾಗ ಬಿಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಾದ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ 2016ರ ಅ.22ರಂದುಕುಳಾಯಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ವಿನಾಯಕ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳ ತಂಡ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡಹಾಕಿತ್ತು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾವಳಪಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ (27), ಅರ್ಕುಳ ಗ್ರಾಮದ ಧನ್ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಲಚ್ಚಿಲ್ ಧನು (22), ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡಗ ಎಡಪದವು ಗ್ರಾಮದ ನವೀನ್ (21), ನಗರದ ರಥಬೀದಿಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೂಜಾರಿ (20) ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಜ್ಜು ಹಾಗೂ ತಡಂಬೈಲು ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರದ ನಿವಾಸಿ ವಸಂತ ಬಾಳ (53) ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಬಳಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಿಶನ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿ ಒಡೆದುಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಪೂವಪ್ಪ ಎಚ್.ಎಂ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ ಕೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮೋಹನ ಜೆ.ಎಸ್ ಅವರು ಐವರೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (ಐಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 120(ಬಿ) ಪ್ರಕಾರ 3 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಲಾ ₹ 5 ದಂಡ, ಸೆಕ್ಷನ್ 324 ಪ್ರಕಾರ ತಲಾ 2 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಲಾ ₹ 5 ಸಾವಿರ ದಂಡ, ಸೆಕ್ಷನ್ 326 ಪ್ರಕಾರ 3 ವರ್ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಲಾ ₹ 10 ಸಾವಿರ ದಂಡ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನ್ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 341ರ ಪ್ರಕಾರ 15 ದಿನ ಸಾದಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಲಾ ₹ 500 ದಂಡ, ಸೆಕ್ಷನ್ 504ರ ಪ್ರಕಾರ 6 ತಿಂಗಳು ಸಾದಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಲಾ ₹ 3 ಸಾವಿರ ದಂಡ, ಸೆಕ್ಷನ್ 506 ಪ್ರಕಾರ 2 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಲಾ ₹ 5 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡದಲ್ಲಿ ₹ 1.34 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ₹ 1.25 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 31 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ಕೆ. ಬದರಿನಾಥ ನಾಯರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಗೂ ಬದರಿನಾಥ ನಾಯರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>