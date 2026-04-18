ಆಟೊ ತಪಾಸಣೆ: ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೇರಳದಿಂದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಟೊವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೇ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಟೊದ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಕಮಿಷನರ್ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಮೋಟರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಳಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟೊ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಹನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂದೇಹಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಎಸ್ಐ ದಂಡದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದರೊಳಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>