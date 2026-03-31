‘ಬಾಲವಿಹಾರ’ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ 3ರಿಂದ

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ 'ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಗಳು' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಿಬಿರವು ರೊಸಾರಿಯೋ ಚರ್ಚ್ ರೋಡ್, ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾರದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತಂ ಪಠಣ ಮತ್ತು 6ರಿಂದ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಭಜನೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಆಟಗಳು, ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಶಿಬಿರವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ 9449388532 ಮೂಲಕ ರೂಪಾ ರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>