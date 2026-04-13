ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ: ದೂರು

ಮಂಗಳೂರು: ಬಂಟ್ವಾಳ ನೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರ ಜಾತಿ ನಿಂದಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಂಘದ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಟ್ಲ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

'ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹಿಳೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬೇಡವೆಂದು ಪ್ರಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಯತೀಶ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ ಕೈಯಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಮಹಿಳೆ ಪುನಃ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿ ಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಗಳಾದ ಯಶೋದ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಚೌಟ, ಯತೀಶ್ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ