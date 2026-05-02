‘ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕೃತ’

ಮಂಗಳೂರು: 'ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಿತಿಯ ನೇಮಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನೂತನ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಂ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಜಗದೀಪ್ ಸುವರ್ಣ, ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣ, ಎಚ್.ರತೀಂದ್ರನಾಥ, ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶರತ್ ಸುವರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಿತಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೂವಾರಿ ಬಿ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಭೆಯು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಚರ್ಚೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಲ್ಲ. ಸಭೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಎಂಟು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಐವರು ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಮಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಂತರ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಕೆವಿಯಟ್ ಅರ್ಜಿ ಬಂತು. ನಾವು ಐವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಿತಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಫೆಬ್ರುವರಿ 26ರಂದು ನಾರಾಯಣಗುರು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 50 ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಂ, ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಜಗದೀಪ್ ಸುವರ್ಣ, ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣ, ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಶರತ್ ಸುವರ್ಣ ಬಜಪೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-29-709899981</p>