ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada

ಮಂಗಳೂರು: ನನಸಾಗದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಸು

ಅನೇಕ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮಂದಿರ, ಚರ್ಚ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶ; ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದಿನಿತು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಗಗಳು
ಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:12 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:12 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯೊಂದರ ಸ್ಥಿತಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯೊಂದರ ಸ್ಥಿತಿ
mangaloreroadMangalore Municipal
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT