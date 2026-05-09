ಬಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟ; ನೀರಿನ ಸಂಕಟ

ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಬೆನ್ನಿಗೊಂದು ಚೀಲ ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ನಾಗುರಿಯಿಂದ ತಾತಾವು ವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಬೋರಮ್ಮ ದಣಿದಿದ್ದರು. ನೆರಳನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದು ನಿಂತ ಅವರು, 'ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ದೈನಂದಿನ ದುಡಿಮೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದು ಬೋರಮ್ಮ ಅವರ ನಿತ್ಯದ ಗೋಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಾತಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮರೋಳಿ–ತಾತಾವು ರಸ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಡಾಂಬರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ನವರು ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

'ಮರೋಳಿಗೆ 2–3 ಬಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಆಟೊರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಕೈಕಂಬ ಅಥವಾ ನಾಗುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಲು ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ₹50 ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ' ಎಂದರು 75 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬರು.

ಮರೋಳಿ ತಾತಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 200 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಗ್ರಹ.

ಗುಡ್ಡ, ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮರೋಳಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ, ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ತೋಡು ಇಲ್ಲ. ಬಜ್ಜೋಡಿ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಮನೆ ತಲುಪುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ತಾತಾವು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಜಯಶ್ರೀ ಗೇಟ್, ಬಜ್ಜೋಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಡೀಲ್- ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ,ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಸೂರ್ಯ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯೂ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬಂದರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಮೂರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260509-29-991085545