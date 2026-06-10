ಉದ್ಯಮಿಯ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೊ ಬೆದರಿಕೆ ₹ 2.77 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಿ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೊ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹ 2.77 ಕೋಟಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಉರ್ವ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಜಿತೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಜಾಮ್ನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣವೇನು: ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಜಿತೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಉದ್ಯಮಿ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಮಿಯು, ಜಿತೇಶ್ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಜಿತೇಶ್, ತಾನು ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಅಶ್ಲೀಲ ಪೋಟೊ ವನ್ನು ಅವರಿಗೇ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ‘ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ₹35 ಲಕ್ಷ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿದ ಉದ್ಯಮಿ 2024ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ಗೆ ₹ 10 ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಚೆಕ್ ಹಾಗೂ ₹ 15 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ₹10 ಲಕ್ಷದ 2 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಜಿತೇಶ್ ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಉದ್ಯಮಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ₹ 15 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ನಗದೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.’</p>.<p>‘ಬಳಿಕ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಜಿತೇಶ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಆಗ ಉದ್ಯಮಿ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿಜಾಮ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಮಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಿತೇಶ್ನನ್ನು ನಿಜಾಮ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ನಿಜಾಮ್, ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಜಿತೇಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ‘ಜಿತೇಶ್ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಮರಣಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಆತನ ಪೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ, 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಬೆದರಿಸಿ 2024ರಿಂದ 2026ರ ನಡುವೆ ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹ 2.57 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಜಾಮ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ.’</p>.<p>‘ಸಂತ್ರಸ್ತ ಉದ್ಯಮಿ ಈಚೆಗೆ ಜಿತೇಶ್ನನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 1ರಂದು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಿತೇಶ್, ಫೋಟೊ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿ ₹ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದೂ ಹೆದರಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಉದ್ಯಮಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-51-252048861</p>