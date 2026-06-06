ಸಿ.ಎ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸ್ನೇಹಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ (ಸಿ.ಎ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲು ಪೂರಕವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸ್ನೇಹಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (ಐಸಿಎಐ) ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಧುಕರ ಹಿರೇಗಂಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಐಸಿಎಐ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ (ಎಸ್ಐಸಿಎಎಸ್ಎ) ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯು ಸಿ.ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಗರದ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ಉದ್ಗಮ್’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಐಸಿಎಐ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ‘ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪೋರ್ಟಲ್’ನಲ್ಲಿ 8.47 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇ– ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿ.ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮ ಗ್ರಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಲಾಗ್ಇನ್ ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಸುಮಾರು 7,500 ಬಹುಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದು, 3.25 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆ ಯುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿ.ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿ.ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬೇರೂರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಚಿಂಗ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕೋಚಿಂಗ್ಗಳು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆ ದಿವೆ. ಯಾವ ಪಾಠವೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲಿನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವ ಅಧ್ಯ ಯನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಂಡಿತ್, ಎಸ್ಐಆರ್ಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೇನಿಯಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಪೆರೇರಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ರಾವ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎನ್, ಎಸ್ಐಸಿಎಎಸ್ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಭಕ್ತ್, ಅಭಿಶ್ಯಾಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-29-106235172</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>