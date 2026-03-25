ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರದೇಶ: ಕಸ–ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಕಿರಿಕಿರಿ

ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ, ವಲಯ ಐಜಿಪಿ, ಎಸಿಪಿ ಮುಂತಾದವರ ಕಚೇರಿಗಳು ಇರುವ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್, ಅರಣ್ಯ, ಅಂಚೆ, ರೈಲ್ವೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಎನ್ಸಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ವಾರ್ಡ್. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಾಲು, ಬಂಗಲೆಗಳಂಥ ಮನೆಗಳ ವೈಭೋಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಎಡಕ್ಕೂ ಬಲಕ್ಕೂ ಚಾಚಿರುವ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣಗೊಂಡು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ರಸ್ತೆಗಳ ಚಹರೆಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಡಾ.ಎಂ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಮರವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗಿಡ–ಮರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಹಸನಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಿದು. ಹೆಸರಾಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಯೂ ಇದೆ. ಮಾಲ್ಗಳ ಎದುರಲ್ಲೇ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಯೂ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾರ್ಡಿನ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕಸ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕಸದ ರಾಶಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚೇಕೆ, ಎಸಿಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಸ 'ಇಳಿಬಿಟ್ಟಿರುವುದು' ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

'ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಪಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮತ್ತು ಓಡಾಡಲು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಸವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಎಸೆಯುವ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕುವ ಚಾಳಿ ಇಲ್ಲಿನವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೇ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಹೊರರಾಜ್ಯದವರ ರಂಪಾಟ?: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾರ್ಡ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದವರು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಲ್ಗಳೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನೆರೆರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದು ಹೋಗುವವರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.

'ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ವಾಹನಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುವ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾ