Cashew Apple | ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಕಿಮ್ಮತ್ತು..

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಬಲಿತ ಬೀಜವನ್ನು ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೈಗಿತ್ತು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೇರು ಹಣ್ಣು, ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಗೇರು ಬೀಜ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಣ ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೊಳವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಪ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ಗೇರು ಹಂಗಾಮಿನ ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ನೆರೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ (cashew apple) ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಗಳದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ಅಥವಾ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಗೇರು ಹಣ್ಣು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುತ್ತಿಗಾರಿನ ಲತಾಕುಮಾರಿ ಆಜಡ್ಕ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ (ಗೇಹ) ಜ್ಯೂಸ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೇರು ಹಂಗಾಮು ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಲತಾಕುಮಾರಿ, ಗೇಹ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹80ರಿಂದ ₹100ವರೆಗೆ ದರವಿದ್ದು, ಲತಾ ಅವರು 200 ಮಿ.ಲೀ.ಗೆ ₹20ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರಿನ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕ ಸುಹಾಸ್ ಮರಿಕೆ ಅವರು ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನೀಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಈ ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕೇಶವ ಕುರುವೇರಿ ದಂಪತಿ, ಗೇಹ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ರೋಝನ್ ಪಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳು, ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಹ ಜ್ಯೂಸ್, ಪಲ್ಪ್ ತಯಾರಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ಉಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಒಗರು ತೆಗೆಯುವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 25 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಿ, ನೆರೆಯವರು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸಿದರು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್.</p>.<p>60 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 60 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗೇರು ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಾ ಫೆನ್ನಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತರುವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಬೆಳೆಗಾರರವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ತೀರಾ ವಿರಳ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ‘ಗೇರು ಹಣ್ಣನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಗೇರು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಟಿದ್ದ ‘ಒಗರು’ ಎಂಬ ಅನಾದರವನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು. ಒಗರು ತೆಗೆಯುವ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಲವರು ಗೇಹ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಅಭಿಯಾನದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀಪಡ್ರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೇರಳದ (ಪಿಸಿಕೆ) ಪ್ರಮುಖರು ಗೇರು ಹಣ್ಣು ಪಾನೀಯದಿಂದ ಗೇರು ಬೀಜಕ್ಕಿಂತ ಐದುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫ್ರೋಝನ್ ಪಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನೀಯ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p>ಶೂನ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯ (zero additive) ಗೇಹ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ‘ಸಿ’ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದ, ಪೋಷ ಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಪಾನೀಯ. ಇಂತಹ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಫಲ, ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗಣ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದೇ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>. <p><strong>ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಗೇರು ಪಾನೀಯ ಘಟಕ</strong></p><p>‘ಪುತ್ತೂರಿನ ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗೇಹ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದೇನೆ, ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜನರ ಸ್ಪಂದನೆ ಕಂಡು ಮುಂದಿನ ಗೇರು ಹಂಗಾಮಿನ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಉತ್ಸುಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲತಾಕುಮಾರಿ ಆಜಡ್ಕ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಘಟಕ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ?</strong></p><p>ಗೇರು ಹಣ್ಣು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಝಿಲ್ ದೇಶ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹಣ್ಣನ್ನು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್ ರಹಿತ ಪಾನೀಯವು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಗೇರು ಪಲ್ಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಂಬ್ರಾಪಾ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ರಸ ಹೀರಿದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಚರಟವು ವೀಗನ್ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗೇರು ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದ ಮಡಕತ್ತಾರ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದು, 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಪಡ್ರೆ. </p><p><strong>ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಬಹುದು?</strong></p><p>ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾನಸ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಪಾನೀಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಬರ್ಫಿ, ಜಾಮ್, ಸಿರಪ್, ಸ್ಕ್ವಾಷ್, ಸೋಡ, ಜೆಲ್ಲಿ, ಪಲ್ಪ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಜಾಮ್ ಹೀಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಒಗರು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿ, ರಸ ಹಿಂಡಿ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಂಟಲು ಕೆರೆಯುವ ಗುಣ (ಒಗರು) ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್ ಅಂಶದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು– ಸಾಬಕ್ಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ (ಒಂದು ಲೀ. ರಸಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಪೇಸ್ಟ್) ತಣಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ, 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನಿನ್ ಅಂಶ ತಳದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಎರಡು ದಿನ ಬಳಸಬಹುದು. ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಒಳಿತು.