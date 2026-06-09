ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇ ಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಸಿಇಟಿ) ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಿಖಿತ್ ಗೌಡ ಎಸ್.ಡಿ ಬಿಪಿಒನಲ್ಲಿ 221ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 2367ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಎಂ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ 489ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ 489ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ವೆಟರಿನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ 612ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪವನ್ ಮಳಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 1,428 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ವೆಟರಿನರಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1,424ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸುಹಾಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 1,661ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ–ಯೋಗದಲ್ಲಿ 1,153 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ವೆಟರಿನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 1,656 ರ್ಯಾಂಕ್, ಚಿಂತನಾ ಪಿ.ಆರ್ ಬಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1,586ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಬಿಪಿಒ ನಲ್ಲಿ 1,087ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಡಿ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ 1,586ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ -ಎಎಚ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ 1,586ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಸಿ.ನಾಯ್ಕ್, ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರ ರಮೇಶ್ ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-29-1122762018</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>