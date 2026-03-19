ಮಂಗಳೂರು | ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ: ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ 'ಬಿಸು ಪರ್ಬ' (ವಿಷು ಹಬ್ಬ) ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ. ಆದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದವರು, ಹೊರಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಹೊಸವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ. ಬುಧವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು, ಕಹಿ ಬೇವು ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.

ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಜಿಎಸ್ಬಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚುವುದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಹಲಸಿನಎಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಡಬು, ಗೇರುಬೀಜ ಸೇರಿಸಿದ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು.

'ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರ ಮುಖವನ್ನೂ ನೋಡದೆ ತುಳಸಿ ಎದುರಿಡುವ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಆಶಯ. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯನೂ ಈ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಮಾವಿನ ಎಲೆಗೆ ಕಹಿಬೇವೂ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಹಿಬೇವನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವ ಕ್ರಮವೂ ಇದೆ' ಎಂದು ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮುದಾಯದ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಶೀಲಾ ಆಚಾರ್ಯ.

'ಭಟ್ಟರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ, ಅವರು ಹೇಳುವ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ, ಯುಗಾದಿ ಫಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಊಟ. ಕಹಿಬೇವನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿ, ನಂತರ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಳೆಯ ಗೇರುಬೀಜ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವ ಪಾಯಸ ಇರಲೇ ಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260319-29-47812743