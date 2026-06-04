ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮೇಳಗಳ ತಿರುಗಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ತನಾವಧಿಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮೇಳಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಮನೆ–ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾನಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮೇಳಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 60ರಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮೇಳಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕಮೇಳಗಳಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮೇಳಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮೇಳ ತಂಡಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೇಷಭೂಷಣ ಒಪ್ಪವಾಗಿರಬೇಕು, ಚೌಕಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ಬಳಿಕ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಗುಟ್ಕಾ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾನಕದ ತುಣುಕುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ, ವಾರ್ಡ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 15ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ನಡೆದರೆ ಆ ಮನೆಯವರು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಬಾರದು. ಮೇಳಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಟರೆ ಉತ್ತಮ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲೆಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಕುಲಶೇಖರ, ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂತೋಷ್ ಕಡ್ತಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-29-451604474</p>