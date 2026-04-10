ಚಿಲಿಂಬಿ: ಕೊರಗಜ್ಜ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಚಿಲಿಂಬಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಆದರ್ಶನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಏ10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 10ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ, ಜಟ್ಟಿಂಗ ಹಾಗೂ ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳ ನೇಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ನೇಮ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.11ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ನೇಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಗೆಲು ಸೇವೆಯ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಲಿಂಬಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.