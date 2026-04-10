‘ಚಾಕಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್’ ಮೇಳ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಮಂಗಳೂರು: ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ನಿಕೊ) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಫಿಜಾ ಬೈ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಚಾಕಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ʼ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮೇಳ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇದೇ 11 ಮತ್ತು 12 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಟಿ ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮೌಲ್ಯ ಬಾಲಾಡಿ, 'ಇದೇ 11ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ 'ಸೊಲ್ಮೆಲು' ಚಾಕಲೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿ ಸುವರು. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯ ಮಶೀಲತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆಟಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಮೈಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಉತ್ಸವದ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಛನ ಬೆನ್ನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗೃಹಾಧರಿತ ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಕರು, ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಈ ಮೇಳ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ' ಎಂದರು. ಬೋಧಕ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಹಲೀಮ ಶಿಝಾ, ರಾಹುಲ್ ವಿ.ಬಿ. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>