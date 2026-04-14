ನಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ

ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಹೆಸರಾಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಚರ್ಚ್, ದೈವಸ್ಥಾನ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಜಗಮಗ, ಭವ್ಯ, ಸುಂದರ. ಆದರೆ ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದರೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಯನ್ನು ಹೋಲುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ವಿಸ್ತಾರವಿಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಗಳು. ಮಲಿನ ನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸೇರದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ.

ನಗರದ ಕಂಕನಾಡಿ–ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ವಾರ್ಡ್ನ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ನಗರದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮಹಾದ್ವಾರದಂತಿರುವ ಪಂಪ್ವೆಲ್ನ ಎಡ– ಬಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. ಆದರೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ, ಸುವರ್ಣ ಲೇನ್ ಮೂಲಕ ಉಜ್ಜೋಡಿಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ದುರ್ವಾಸನೆಯಲ್ಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಸುವರ್ಣ ಲೇನ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಫಳ್ನೀರ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಕನಾಡಿ– ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ವಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ, ಕಾಡು– ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು. ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಮಲಿನ ನೀರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತು ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 100 ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಡೆಡ್ ಎಂಡ್' ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವುದು ಕಾಲುದಾರಿ ಮಾತ್ರ. ಇಳಿಜಾರು ಮುಗಿಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟಿನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಉಜ್ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಪಂಪ್ವೆಲ್– ತಲಪಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ 50 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಚರಂಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿದು ತಲೆಸುತ್ತು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

'ಇದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಅರು ಗಂಟೆ ಅಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಗುಂಪು ಕಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ' ಎಂದು ಮಗನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

'ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಕದ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕೊಳಚೆ ನೀರುವ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಸೇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ಗರೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಾರ್ಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇರುವುದು ಪಂಪ್ವೆಲ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ, ಅಳಪೆ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ. ಹೋಲಿ ಹಿಲ್, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂತಾದವು ಇರುವ ಈ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆ