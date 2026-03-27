ಮಂಗಳೂರು:'ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬುಧವಾರ ಗೂಗಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ 'ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ (https://mangalorecitypolice.com) ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ 'ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕೇಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮಾಟಿಕ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜಾಟಗಳಾದ 'ಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಲಿಂಪಸ್', 'ಮಹಜಾಂಗ್ ವಿನ್ಸ್ 3', 'ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ 1000', 'ಸ್ವೀಟ್ ಬೊನಾಂಝ 1000', 'ಬಂದರ್ ಸೀಮ್', 'ಡೊಮಿನೊ ಕ್ಯುಕ್ಯು', 'ಪೋಕರ್ ಒಮಾಹ', 'ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಪ್ಲೇ' ಮುಂತಾದ ಜೂಜಾಟಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳಿದ್ದವು. ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಎಸಗಲು ಈ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಕಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತೆರೆದವರ ಹಾಗೂ ಆನ್ ಲೈನ್ ಜೂಜು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>