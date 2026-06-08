'ಬಾಹ್ಯ–ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ' - ಅಬ್ರಹಾಂ ವಿನಯಲಾಲ್ ಬಂಗೇರ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಐ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟರೇಟ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ವಿನಯಲಾಲ್ ಬಂಗೇರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಅಭಿಯಾನದ ಮಾಸಿಕ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೈವತ್ವದ ಹತ್ತಿರ ತಲಪಲು ಇರುವ ಸಮೀಪದ ಮಾರ್ಗ. ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಗೋಪಿನಾಥ ರಾವ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾದ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಾಜೀವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಿಠ್ಠಲದಾಸ್ ಪ್ರಭು, ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪೈ, ಸುನಂದ ಶಿವರಾಮ್, ರಾಜು, ದಾಮೋದರ ಭಟ್, ಅಹಲ್ಯಾ ಭಟ್, ಅದ್ವಿಕ್, ನಾಗೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸುಕುಮಾರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರ ತಂಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಲುದಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಮಲಿನಗೊಂಡಿದ್ದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಯೇಶ್ ಚಂದ್ರನ್ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. ಸೌರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಉದಯ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಶಿವರಾಮ್ ಎ, ಮೆಹಬೂಬ್, ತಾರಾನಾಥ ಆಳ್ವ, ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಪ್ರಥಮ್ ಹಾಗೂ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-29-1097432717</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>