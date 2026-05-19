ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ರಮ

ಮಂಗಳೂರು: 'ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯುವ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಮೂರೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹ 100 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈನ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ತೀರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ, ತಲಪಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಿನಾರೆಯ ಮರಳು ಸವಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ 100 ಮೀ ಉದ್ದದ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು (ಶೋರ್ ಲೇನ್ ರೀಫ್) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಿನಾರೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ (ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್) 80ರಿಂದ 100 ಮೀ ಉದ್ದದ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ನಮ್ಮಮುಂದಿವೆ. ಕಿನಾರೆಯ ಆಳ ಹಾಗೂ ಅಲೆಗಳ ಎತ್ತರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬಳಿ ನದಿದಂಡೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದವರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ 15 ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯೇ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಒಳಚರಂಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕದಿಂದ (ಎಸ್ಟಿಪಿ) ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸೋರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಟಿಪಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜನಗಣತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಿಂದ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ, ಜೇನು ಕಡಿದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗಣತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಗಾಯಾಲುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>