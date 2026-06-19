ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಪಿ.ವಿ ಮೋಹನ್ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಫಿಲಾ ಸಫಿ (ತತ್ವಜ್ಞಾನ), ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಡಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರಖರ ಛಾಯೆ. ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಬದುಕು, ವಾಸ್ತವದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಆಪ್ತ ವಲಯದ ವಿಶೇಷಣ.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿ.ವಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದವರು. ಪತ್ನಿ ಶಾಂತಿ. ಮಕ್ಕಳು: ಸಿಮೋನಾ, ಮಯೂಖ್ ಚೆಗುವೇರ, ಸಹನ್ ಚೆ</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್, ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೂ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಅಶಕ್ತರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ‘ಸೇಜ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ಮೋಹನ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಮಂಗಳೂರು ರೈಲಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿಡ್ಡೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವ ರದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು. ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಚಳವಳಿ, ‘ಮೌನ ವೃತ’ದ ಮೂಲಕವೂ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೋಮು ಗಲಭೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-29-318269579</p>