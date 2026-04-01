ಮಂಗಳೂರು: ಬೋಳಾರದಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೈಕಲ್ ಪಥವು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ಸಿಆರ್ಜೆಡ್) ನಿಬಂಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಷೇಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಇಸಿಎಫ್) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನೈನ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ (ಎನ್ಜಿಟಿ) ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಸಿಆರ್ಜೆಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಎನ್ಇಸಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋನಸ್ ಡಿಸೋಜ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಎನ್ಜಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆದೇಶ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎನ್ಇಸಿಎಫ್ನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, 'ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಿಆರ್ಜೆಡ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯ ಘಟಕ, ಆಹಾರ ಕಿಯಾಸ್ಕ್, ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಿಆರ್ಜೆಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ದಂಡೆ ಮತ್ತು ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದ ಜಲಮುಖಿ (ರಿವರ್ ಫ್ರಂಟ್) ವಾಯುವಿಹಾರ ಪಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, 'ಸಿಆರ್ಜೆಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ ಪಥ ಹಾಗೂ ಜಲಮುಖಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ₹ 70 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸುವುದು ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ. ಸೈಕಲ್ ಪಥವೇನಿದ್ದರೂ ನದಿದಂಡೆಯಿಂದ 10 ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೋಳಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ದಂಡೆಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡೇ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ. ಹಾಗಾಗಿ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೂಲಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>