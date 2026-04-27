‘ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ದಲಿತರ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ’

ಮಂಗಳೂರು: 'ದಲಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಕೆ. ಫಣಿರಾಜ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯ ದರ್ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿ (ಡಿಎಚ್ಎಸ್) ಭಾನುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಲಿತರ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ದಲಿತರ ಸಬಲೀಕರ ಎಂದರೆ ಇತರ ಸಮುದಾಯದವರ ಸಮಾನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಲಿತರನ್ನು ತರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ದಲಿತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದಲಿತರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ 12 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಫಣಿರಾಜ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>2011ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ 91ರಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಉಳಿದ ಶೇ 51ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡ ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿವಾಸಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಕರಿಯ ಕೆ., ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊಣಾಜೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಿಎಚ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೊಂಡಂತಿಲ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>