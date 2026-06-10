<p>ಮಂಗಳೂರು: ಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಯಾರ್ಡಿನ ಎದುರು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಹನದ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಕದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕದ್ದ ಡೀಸೆಲ್, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಳವು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ರವಿ, ಸುರೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನಂದ ಕುಮಾರ್ ಸೆಂಗೋಟ್ಟಿಯನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು. ಅವರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿ, ಪೂರ್ತಿ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿದ್ದ 20 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್, ಡೀಸೆಲ್ ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಹನದ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆಯಲು ಬಳಸಿದ್ದ ಕೀಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಯಾರ್ಡಿನ ಬಳಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಹನದಿಂದ ಯಾರೋ ಡೀಸೆಲ್ ಕದಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾರ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಚ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದಾಗ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಹನದ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಇಳಿಸಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-29-1677111377</p>