ಮಂಗಳೂರು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ, ಜಗತ್ತು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ರೋಶನಿ ನಿಲಯ, ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದುಬೈನ ಎವಿಝಡ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವೆನ್ಝೊ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಕ್ರಿಫ್ಟೊ 2ಕೆ26– ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್' ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ವೇಗ ಪಡೆದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಳೆ ಮಾದರಿಯ ತನಿಖಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ತನಿಖಾ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮ್ಮಿಳಿತವು ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಸಂಯೋಜಕಿ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಎಫ್. ಗೋವಿಯಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದುಬೈನ ಎವಿಝಡ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಯಾಸರ್, ಅವೆನ್ಝೊ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾರಕ್ಕಾಡ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಕೀರ್ತನಾ ಲಾಲಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕಿ ಪ್ರೊ. ಸವಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಹ ಸಂಯೋಜಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜೋಯೆಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಶರ್ಲಿನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

'ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆ: ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ'

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆಯ ವೇಳೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದರು. ಮನೆಯೊಂದರ ಒಡತಿ ತಾವು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಳ್ಳ ಆ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತ ಆಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಇಡೀ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮಹಿಳೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.