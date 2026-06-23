ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಸಿಪಿಎಂ, ಡಿವೈಎಫ್ಐ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಪಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಬಜಾಲ್ ಸಮಿತಿಯವರು ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುನರ್ನಿಮಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯ ದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಜಾಲ್ ನೇತೃತ್ವ ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಯೋಗ, ‘ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರ ಲಾಬಿಗೆ ಮಣಿದು ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟುವ ಹುನ್ನಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂಥ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ‘ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈಗ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ, ಕೇಶವ ಚೌಟ, ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಾಲ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ನಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-29-474310874</p>