ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಂಗಳೂರು | ಎಂಡಿಎಂಎ, ಹೈಡ್ರೊವೀಡ್ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ: ಆರು ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 13:38 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 13:38 IST
ಮಕ್ಸೂದ್ ಸಾಗ್, ಫೆಲಿಕ್ಸ್.ಪಿ.ಜೊಸೆಫ್, ಅಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅರ್ಷಾನ್

ಮಕ್ಸೂದ್ ಸಾಗ್, ಫೆಲಿಕ್ಸ್.ಪಿ.ಜೊಸೆಫ್,  ಅಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅರ್ಷಾನ್

