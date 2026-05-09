ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗಣೆ: ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನದ ಸಮೀಪ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಉರ್ವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ರಿಪಾಝಿಲ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ರಿಯಾಝ್ (20), ಭಾಷಾ ಸವಾದ್ (19), ಮಹಮ್ಮದ್ ನಬಿಲ್ (20) ಬಂಧಿತರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ₹1.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 14.48 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ವಸತಿ ಗೃಹವೊಂದರ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗನಿಸಿದ ರೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಮಾದಕವಸ್ತು, ಸ್ಕೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ