ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ

ಮಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಐಎ) ಹಾಗೂ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶ ನಾಲಯದ (ಇ.ಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ₹ 2.07 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೆನ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಕರೆಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿ ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. 'ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿಸ ಚೀಟಿ ಬಳಸಿ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಮುಂಬೈನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೊ ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಆ ಸಿಮ್ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲಾಬ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 50 ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಐಎ ಅಥವಾ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ.'</p>.<p>'ಬಳಿಕ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಿಂದ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕರೆಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬಾತ ತನ್ನನ್ನು ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ರಾವ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಎಡಿಜಿಪಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಂತರ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಲಾಸ್ ರಾವ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬಾತ , 'ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದ. ಏ. 7ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹ 2.07 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿ ದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>