‘ಆಟೊ ಪರ್ಮಿಟ್‌: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ’: ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಗ್ರಹ

ಮಂಗಳೂರು: ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೊಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ 250 ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಒ ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಶಿರೋಳ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪರ್ಮಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಟೊ ಚಾಲಕ–ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ವಲಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ) ಒಟ್ಟು 688 ಇ ಆಟೊಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವಲಯ ನೊಂದಣಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರ್ಮಿಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಪರ್ಮಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಬಳಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಮಿಟ್ಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆರು ನಿಯಮಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ಸಡಿಲಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಇ ಆಟೊಗಳನ್ನು ಖರೀರಿಸಿದಾಗ ಹಳೆಯ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. 'ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಶೀದಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ರಶೀದಿ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

'ಗಡಿ' ದಾಟಿದರೆ ದಂಡ

ಆಟೊಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ವಲಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಭಾರಿ ದಂಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ದೂರಿದರು.

'ನಾನು ಮುಡಿಪು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಟೊ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಬಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಗಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಲು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ತಡೆದು ₹ 10 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಕೊಡಲು ಬಂದರೂ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆಟೊ ರಾಜ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರವಿಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ನಜ್ಮಾ ಫಾರೂಖಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

203

ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಟೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು

40

ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆಟೊಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್–ಕಾವೂರು

35

ಎರಡನೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆಟೊಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್–ಕಂಕನಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್

21

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ, 2 ಆಟೊಗಳ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು

(ಮಾಹಿತಿ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ)

ನಕಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾವಳಿ? 'ನ