ದೇಣಿಗೆಗೆ ಮನವಿ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಲೌಟ್ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡವಿರುವ ಜಾಗದ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೆರವು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಧೀರ್ ಜಿ. ಅಮೀನ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೇ 28ರಂದು ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹ 50 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಸುಧೀರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರ ನೆರವು ಕೇಳಿದಾಗ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಿವೃತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿ.ದೀಪಕ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ, ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ನಲ್ ಜಯಚಂದ್ರನ್ ಎ.ಕೆ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಪೈ ಎಂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-29-1814011045</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>